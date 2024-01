Nell’ambito dei servizi di contrasto allo spaccio di stupefacenti dei Carabinieri di Imperia, nella serata di ieri, il personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Imperia ha tratto in arresto in flagranza di reato un giovane straniero per detenzione di sostanze stupefacenti.

Il giovane, un ventiduenne di origini albanesi e domiciliato a San Bartolomeo al Mare è stato fermato dai Carabinieri durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti in provincia, proprio nei pressi della sua abitazione mentre stava cedendo una dose di cocaina ad un acquirente di Imperia.

La perquisizione personale e domiciliare dello straniero ha permesso di rinvenire occultate in un armadio e tra gli indumenti altre trenta dosi di cocaina già confezionate e pronte ad essere cedute agli acquirenti, nonché materiale per il confezionamento, bilancini per il peso dello stupefacente e denaro provento dell’attività illecita.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla casa circondariale di Imperia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.