RSA Montale in festa per il compleanno di Emma Lucia Ferrero, seconda centenaria dianese, che oggi ha ricevuto la visita del Sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi e del Comandante della Polizia locale Gabriele Degl’Innocenti. A festeggiare un’emozionata signora Emma Lucia, il responsabile della struttura Luca Frediani, il Dott. Ahmad Al Beik e lo staff della residenza di Piazza Papa Giovanni XXIII 1.

Una torta di compleanno e un mazzo di fiori per celebrare questa splendida signora, che riceve emozionata la targa alle mani del Sindaco. Soffiando sulla candelina Emma Lucia pensa al suo desiderio “Io mi sento bene, non posso che augurarmi di restare in salute”.