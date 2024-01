Rivieracqua fa sapere che si è reso necessario un intervento urgente a Diano Marina, dovuto a un guasto riscontrato nella tubatura di viale Torino, all’altezza di via Corallo. A seguito di tale intervento, la circolazione veicolare in viale Torino sarà parzialmente chiusa, per almeno due giorni. Fino al pomeriggio di venerdì 2 febbraio – salvo complicazioni – nella tratta interessata dai lavori sarà garantito solo il transito pedonale e in bicicletta.

