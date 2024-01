Una nuova interessante iniziativa del Fondo Ambiente Italiano sezione di Tortona per il domenica 18 febbraio alle ore 15,30 al Polo Culturale Diocesano sito a Tortona in Via Seminario 7.

Il complesso edilizio dell’ex Seminario Vescovile accoglie nell’ala ottocentesca del palazzo il Museo, l’Archivio Storico e la Biblioteca. Il Museo d’Arte Sacra raccoglie opere provenienti dalla città di Tortona e dall’ampio territorio diocesano: quadri, statue, paramenti liturgici, argenti e documenti antichi e recentemente si è arricchito di nuovi significativi beni, che saranno oggetto del nostro percorso esclusivo. Visiteremo anche la Biblioteca Diocesana che conserva al suo interno dalle Cinquecentine al libro moderno.

La Biblioteca è disposta su due piani, con una scala interna piuttosto ripida.