E’ deceduto all’età di 97 anni Enzo Frisina, personaggio molto conosciuto in Alessandria. Di seguitoil ricordo di chi l’ha conosciuto

Enzo giunge in Alessandria subito negli anni del dopoguerra per un caso.

La nostra città è gradita a questo giovane il quale, ritornato a casa, con entusiasmo ne parla con la fidanzata Mimma: insieme decidono di risiedere in questa nostra città, piena d’entusiasmo dopo le tristi vicende della guerra.

Il lavoro non manca, di volontà ve n’è da vendere, per cui la decisione d’aprire bottega in un luogo tanto lontano dalla casa dei genitori è un azzardo.

Mimma ed Enzo cercano di comprendere come si vive laddove andranno ad abiare, le usanze, paletti fondamentali per vivere vicini alle consuetudini meridionli, sentendo meno possibile la nostalgia del distacco da casa.

Il primo passo di Mimma, per essere affine ai comportamenti settentrionali, cerca un’acconciatrice per il taglio dei capelli, proprio per entrare nel nuovo mondo con un’usanza perlomeno comune.

Da allora ad oggi molto è cambiato, eppure certi valori sono inestinguibili.

Franco Montaldo

Mercoledì 17 gennaio alle 18 nella parrocchia di San Roco ad Alessandria si terrà il Santo Rosario, mentre il funerale è previsto il giorno dopo, Giovedì 18 gennaio alle 10,30 nella chiesa parrocchiale della frazione Cantalupo.

Lascia la moglie Mimma, il figlio Tony, la nuora Giovanna, il nipote Ivano, la sorella Pina, la cognata Memma, nipoti e parenti.