Il weekend dal 13 al 15 gennaio segna l’inizio di un anno molto importante per il nostro territorio: saremo città europea del vino per l’anno 2024.

In questi giorni l’assessore Rossana Benazzo partecipa agli eventi di conclusione dell’anno 2023 presso il territorio del Douro in Portogallo per raccogliere il testimone per un intenso anno di eventi per la promozione delle nostre produzioni vitivinicole di eccellenza a livello europeo.

Il Sindaco Danilo Rapetti esprime viva soddisfazione per questo riconoscimento e le iniziative che verranno realizzate che per la promozione dell’enogstronomia del nostro del territorio, quale importante opportunità per lo sviluppo dell’economia turistica cittadina.

Questo importante risultato è stato raggiunto grazie alla sinergia con la Regione Piemonte, l’Associazione delle Città del Vino, i Comuni del Gran Monferrato e Alto Piemonte.

L’ Assessore Benazzo, a sua volta, sottolinea come questo riconoscimento , unitamente alla partenza della 4^ tappa del Giro d’Italia prevista per il 7 maggio, qualifichi ulteriormente la nostra Città come nuova destinazione turistica da scoprire oltre le terme potendo offrire al turista un ricco carnet di esperienze: enogastronomia, beni culturali ed archeologici, paesaggio ed attività outdoor.

Acqui Terme vi aspetta!

