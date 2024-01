Si apriranno ufficialmente domani, martedì 16 gennaio, le celebrazioni di Sant’Antonio, patrono dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria da cui prende il nome il Presidio Civile. Alle ore 16,00 l’appuntamento sarà nella sede Confindustria Alessandria, in via Legnano 34 per la giornata dedicata a Cura, Ricerca e Comunità.

Marinella Bertolotti, Direttore Centro Studi Patologie Ambientali del DAIRI, il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione diretto da Antonio Maconi, si soffermerà sul Cedoam, il Centro Documentazione Amianto e Patologie Asbesto – Correlate, il cui portale (www.cedoam.it) è stato implementato proprio in queste settimane.

Inaugurato nel 2022, esattamente a trent’anni dall’emanazione della Legge 257/1992 che mise al bando l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto sul territorio italiano, dopo i primi 12 mesi di messa online, sono state aggiunte alcune sezioni dedicate proprio all’asbesto, come quelle legate agli aspetti chimico – mineralogiche, è stato arricchito il glossario e sono state riviste interamente le pagine dedicate a professionisti e ricercatori.

Tra le novità più significative c’è anche un nuovo percorso bibliografico e un repository, cioè un “contenitore” di documenti digitali, dedicato alla raccolta e alla classificazione della letteratura scientifica nazionale e internazionale. Questo permetterà di diventare una fonte quanto più esaustiva dei risultati della ricerca presente e passata sull’amianto e le patologie asbesto-correlate.

Al termine sarà poi dato spazio ai Premi della Ricerca con la proclamazione dei vincitori del “Miglior Paper – articolo pubblicato nell’anno 2022, con affiliazione dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria o dell’ASL AL” in memoria del dott. Nicola Giorgione, del “Miglior Progetto di Ricerca Professioni Sanitarie” in memoria di Maria Rosa Monaco e, novità di quest’anno, del “DAIRI for YOUNG per il Miglior Paper – articolo pubblicato nell’anno 2022, con affiliazione dell’AO AL o dell’ASL AL” da ricercatori di età inferiore ai 40 anni.Durante l’evento sarà inoltre possibile assistere ad alcune presentazioni dei 27 ricercatori che hanno partecipato al bando: avranno a disposizione 180 secondi per illustrare il proprio articolo o progetto di ricerca.