Il Comune di Diano Marina ha adottato il PEBA (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) che riguarderà gli edifici e le strade pubbliche del centro cittadino. A seguito di confronti con associazioni del territorio e incontri con professionisti qualificati ed esperti, tra cui quello con Cristina Tealdi della Consulta Handicap Provinciale, è stato affidato all’architetto Fiorenzo Marino il compito di produrre il PEBA, che da oggi è disponibile non solo per la consultazione ma anche per le osservazioni che potranno essere inviate via email all’ufficio protocollo, indirizzate all’ufficio lavori pubblici, per eventuali integrazioni al progetto.

La Regione Liguria ha finanziato la progettazione del piano, con il quale si punta alla realizzazione di spazi e percorsi che siano “inclusivi” ovvero che presentino caratteristiche costruttive tali da rendere più semplice gli spostamenti da una parte all’altra della città a tutti i cittadini, come si legge nella relazione consultabile sul sito del Comune https://www.comune.dianomarina.im.it/news/2024/avviso-adozione-pubblicazione-peba. Le prescrizioni evidenziate dal PEBA serviranno anche come riferimento per la costruzione di nuove strade ed edifici, un elemento particolarmente significativo visto il momento di grande cambiamento per Diano Marina, che da qualche anno ha cominciato a ridisegnare la propria struttura urbana, grazie anche al nuovo centro pedonale e alle progettazioni legate alla realizzazione della Ciclovia Tirrenica.