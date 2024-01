Si è conclusa la fiera Vakentiebeurs, la principale fiera del turismo B2C nei Paesi Bassi dedicata ai segmenti: leisure, active, outdoor, campeggi e attività all’aperto. Diano Marina ha partecipato all’evento all’interno dello stand Italia a cura di ENIT, condividendo lo spazio con importanti realtà regionali e oltre 50 aziende italiane. All’interno dello spazio dedicato alla Regione Liguria, il Comune ha ricevuto anche la visita della Responsabile dell’ufficio commerciale dell’Ambasciata Italiana, che ha visitato tutte le regioni presenti, accompagnata dal country manager di ENIT per i Paesi Bassi.

Grande soddisfazione per l’assessore Luca Spandre che, di ritorno da Vakantiebeurs (Fiera delle vacanze) a Utrecht, racconta brevemente l’esperienza in Olanda. “Abbiamo registrato un’affluenza molto positiva e un grande interessamento per il nostro territorio, che si conferma meta attenzionata da parte dei turisti provenienti dai Paesi Bassi” dice Spandre. “Queste fiere sono un’importante occasione anche per intercettare il pubblico che ama il nostro territorio e per guidarlo alla scoperta di ciò che ancora non conosce”.

Prossima fermata Milano, per il Comune di Diano Marina, che parteciperà al BIT ai primi di febbraio. La fiera internazionale del turismo in Italia è un importante marketplace a supporto dell’industria turistica in Italia e nel mondo. L’unica che connette il mondo dei professionisti del settore in un contesto totalmente b2b, ma che contemporaneamente offre agli appassionati di viaggi l’opportunità di incontrare direttamente professionisti del settore provenienti da tutto il mondo.