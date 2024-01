Si rinnova la tradizionale manifestazione dedicata al Carnevale di Casale Monferrato con la giornata di festeggiamenti programmata per sabato 10 febbraio 2024.

Come negli anni passati sarà proposta una divertente e coinvolgente sfilata per le vie del centro storico della città alla quale si accompagnerà la premiazione delle migliori maschere singole, di coppia e di gruppo; sulla scia dell’ormai tradizionale e immancabile Galleggia non galleggia degli Amici del Po, sarà inoltre premiata “il Carro di cartone”.

La sfilata sarà guidata dalla banda musicale di Occimiano e dal gruppo di majorette “Le Azzurre di Occimiano” partendo dal teatro, attraverso via Saffi, con la presentazione delle maschere/carri in Piazza Mazzini, per proseguire in Via Roma, Via Luigi Canina, Via Mameli, Via Corte d’Appello per poi ritornare in Piazza Mazzini per la premiazione finale.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con le associazioni di categoria dei commercianti, artigiani e agricoltori cittadine.

Il regolamento per la costruzione del Carro e i modelli d’iscrizione per ciascuna categoria sono disponibili sul link www.comune.casale-monferrato.al.it/carnevale2024

Il Vice Sindaco Emanuele Capra afferma: “Un evento reintrodotto dalla nostra Amministrazione dopo qualche anno di assenza che ha subito riscontrato un grande successo a dimostrazione della voglia della gente e soprattutto dei bambini di festeggiare questa allegra e variopinta ricorrenza. Auspichiamo che come negli anni passati le vie del centro si colorino di centinaia di maschere e coriandoli e regalino alla nostra città una bella giornata di spensieratezza. Entro la fine del mese verrà svelato il programma nel dettaglio”.