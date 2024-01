Alberto Ricotti è il nuovo Direttore della Struttura Complessa di Terapia Intensiva Neonatale dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria.

Classe 1968, si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Pavia nel 1994 con la votazione di 110 con lode e ha conseguito alla Seconda Scuola di Specialità di Pediatria dell’Università degli Studi di Milano una prima specialità nel novembre 1999 e una seconda, con indirizzo neonatologico, nel novembre del 2001. Nel 2007 ha poi ottenuto il diploma di Istruttore di Rianimazione Neonatale frequentando il corso indetto dalla Società Italiana di Neonatologia e la specializzazione in Anestesia e Rianimazione all’Università del Piemonte Orientale.

Il primo incarico di Dirigente Medico di neonatologia di I° livello è del 2000 all’Unità di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como, mentre dal 2003 è assunto con la stessa qualifica nel Reparto di Patologia Neonatale dell’Ospedale Infantile “Cesare Arrigo” di Alessandria, poi divenuta l’attuale Terapia Intensiva Neonatale.

Durante il proprio iter professionale e formativo ha acquisito specifiche competenze nella rianimazione, stabilizzazione e trasporto del neonato critico, oltre ad aver approfondito e applicato tutte le tecniche ventilatorie convenzionali e non, applicabili in campo neonatologico, acquisendo particolare esperienza per le tecniche di assistenza respiratoria mini-invasive.

Tra le competenze del dottor Ricotti ci sono anche quelle in campo ecografico neonatale, sia per quanto riguarda la diagnosi e l’inquadramento delle patologie cerebrali neonatali, sia per la diagnosi delle cardiopatie congenite complesse e per la valutazione emodinamica ecografica del neonato critico.

Ad Alessandria è stato tra i fautori della Terapia Intensiva Neonatale, la struttura che oggi lo vede come Direttore: «Grazie agli sforzi e all’impegno messi in campo con i miei colleghi – ha raccontato il Direttore Ricotti – siamo riusciti ad arrivare a un traguardo importante per l’Azienda come la nascita della TIN. Mi ricordo ancora l’arrivo rocambolesco del primo ventilatore meccanico e l’entusiasmo per le nuove tecniche e il nuovo approccio che ci hanno accompagnati da allora fino ad oggi: vorrei che quell’entusiasmo fosse ancora alla base del nostro lavoro, per continuare a dare le migliori cure ai nostri pazienti, con il fondamentale apporto delle associazioni e dei volontari che quotidianamente sono al nostro fianco».

Valter Alpe, Direttore Generale dell’AOU AL: «Siamo felici di questa nuova nomina, che valorizza una professionalità interna alla nostra Azienda Ospedaliero – Universitaria. Le conoscenze della struttura fin dalla sua nascita saranno sicuramente un valore aggiunto. Auguriamo al neo Direttore un buon lavoro, certi che la TIN continui ad essere uno dei nostri reparti di eccellenza».