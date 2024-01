A partire da gennaio la Biblioteca Civica “Tommaso De Ocheda” di Tortona amplierà l’offerta di iniziative che propone. E’ infatti stata scelta, insieme ad altre 54 partecipanti da 24 paesi europei, per prendere parte al progetto “The Europe Challenge by European Cultural Foundation”, con il sostegno della Fondazione Cariplo. L’iniziativa “Bridging Worlds” viene realizzata insieme all’associazione giovanile La Fenice, attiva in città ormai da molti anni. L’obiettivo dell’iniziativa è in linea con le attività dell’associazione, che si occupa di fornire uno spazio aperto dove i giovani possono trascorrere del tempo insieme, partecipare ad attività di doposcuola ed essere seguiti nell’aiuto compiti, con la possibilità di ampliare la loro formazione o prendere parte a scambi culturali all’estero. La sfida che ci si propone di affrontare grazie alla partecipazione al bando e al contributo di tutti questi attori è quella di mettere in contatto le numerose realtà culturali presenti sul territorio tortonese e promuoverne la coesione per raggiungere l’obiettivo di una comunità in cui le differenze rappresentino un punto di partenza per un arricchimento socio-culturale.

“Bridging Worlds” intende identificare giovani volontari dai 18 ai 30 anni – “big buddy” provenienti dalle principali comunità presenti sul territorio tortonese: verranno formati e affiancheranno studenti più piccoli (6-16 anni) con lo stesso background culturale. In questo modo ogni volontario offrirà sostegno ai suoi “little buddy”, condividendo esperienze, parlando la propria lingua madre, dando consigli e supporto a livello scolastico o personale; facendoli comunque sentire legati alle proprie tradizioni e aiutandoli a sviluppare un concetto di comunità unita in un’ottica di integrazione. Le adesioni per i giovani interessati sono aperte fino al 4 febbraio.

Per concludere questo focus sulle iniziative culturali disponibili a Tortona, è necessario ricordare che la biblioteca ospiterà anche incontri “Focus culture” che si terranno ogni mese e ognuno dei quali sarà dedicato a un Paese. Si svolgeranno incontri con ospiti che condivideranno le loro esperienze di trasferimento all’estero, laboratori di arte, artigianato, musica o cucina proposti da associazioni e da volontari.

L’obiettivo ultimo di queste iniziative è quello di offrire la possibilità alle minoranze culturali di integrarsi come comunità e partecipare alla vita cittadina: da una parte i giovani che hanno l’occasione di entrare in contatto con altri ragazzi che possono aver vissuto esperienze simili e dall’altra gli adulti e gli anziani, che possono trovare più complesso integrarsi ma hanno comunque un’occasione di confronto per condividere esperienze o tradizioni e migliorare la coesione sociale o anche le loro abilità linguistiche.

Tutte le informazioni si trovano sulle pagine social della biblioteca e dell’associazione La Fenice (Facebook, Instagram).

Per l’iscrizione dei volontari e partecipanti agli eventi “Focus culture”, bisogna compilare il form: https://forms.gle/EUKP1Pcd5TnibHej8

Per altri dettagli rivolgersi a scu.biblioteca.tortona@gmail.com