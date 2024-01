Leo Vito, 3980 grammi, nato con parto spontaneo al policlinico San Martino alle mezzanotte e 12 minuti, è il primo nato in Liguria nel 2024. Ha anticipato di pochi minuti Alessio, nato ad Imperia a mezzanotte e 38 e Darasimi, prima femmina nata nel 2024 in Liguria, che è venuta alla luce all’ospedale di Savona a mezzanotte e 44.

“Tre nascite nella prima ora di questo 2024 – ha affermato Giovanni Toti Presidente di Regione Liguria – sono di buon auspicio perché ogni bimbo che viene al mondo rappresenta la speranza per il futuro.

Colgo l’occasione per rivolgere un pensiero e un sincero augurio a tutti i medici, agli infermieri, alle ostetriche. A tutti coloro che anche in queste festività hanno lavorato in prima linea nei nostri ospedali”.

I PRIMI NATI IN LIGURIA

00:12 SAN MARTINO – LEO VITO

00:38 IMPERIA – ALESSIO

00:44 SAVONA – DARASIMI

02:17 VILLA SCASSI – LEONARDO

03:41 GALLIERA – DAVID EMMANUEL

10.43 LAVAGNA – ERIC