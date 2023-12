La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Marco Scajola, ha approvato la variante al Piano urbanistico comunale (Puc) di Diano Castello per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in via Guglielmo Marconi. L’obiettivo è quello di riqualificare un’area, situata a nord del centro storico del paese, con una nuova pavimentazione drenante, la realizzazione di una struttura porticata e nuovi stalli che incrementino il numero di quelli già disponibili nel piazzale sottostante.

“Tutte le opere pubbliche, dalle più piccole alle più grandi, passano da un’attenta pianificazione urbanistica – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola -. Come Regione Liguria prendiamo quotidianamente in carico le richieste dei Comuni per andare il più incontro possibile alle esigenze dei singoli territori e soprattutto dei cittadini. Con questa variante daremo la possibilità al Comune di Diano Castello di avere uno spazio nuovo, riqualificato e soprattutto utile per abitanti e turisti”.