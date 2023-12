Sarà una notte ricca di opportunità quella a cavallo tra il 31 dicembre 2023 e il 1 gennaio 2024 per chi sarà a Casale Monferrato, potendo optare per una serata all’insegna dei festeggiamenti in piazza oppure dell’attesa del nuovo anno nella splendida cornice del Teatro Municipale.

Il Sindaco Federico Riboldi commenta: “Abbiamo strutturato un programma di Capodanno ampio e capace di soddisfare le esigenze e i gusti di tutti: dalla festa di piazza con spettacoli e concerti, al classico concerto al Teatro Municipale. La nostra città continua a dimostrarsi un contesto ricco e attraente sia per i nostri concittadini che per i numerosi turisti che animano la nostra città”.

Dalle ore 22,30 e fino alle 2,00 il Mercato Pavia, in Piazza Castello, sarà il luogo dove accogliere il nuovo anno all’insegna dello spettacolo e della musica contemporanea. La serata, condotta da Stefano Venneri, partirà con la consolle dj Luciano Tirelli di Radio Gold e la sua musica e animazione in compagnia dei successi di tutti i tempi. Alle ore 23,15 sarà l’ora del Laser Show, un sorprendente Spettacolo di Luci e Colori, moderno e tecnologicamente avanzato, realizzato grazie all’utilizzo di potenti proiettori di luce colorata ad altissima resa: musiche epiche, colonne sonore e musiche dal grande impatto emozionale saranno il sottofondo d’eccezione per uno spettacolo coinvolgente. Dalle ore 23,55 sarà sul palco l’Amministrazione Comunale per gli Auguri a tutti i presenti e dalle ore 00,05 il concerto “80 voglia di 90/70 con la Shary Band. L’ingresso all’evento, dalle ore 20,00, sarà gratuito, fino ad esaurimento posti. Nell’area dedicata all’evento saranno vietati: bottiglie di vetro e Lattine, fuochi d’artificio, petardi, oggetti contundenti e atti ad offendere.

“Un’iniziativa importante – sottolinea il Vice Sindaco Emanuele Capra – per offrire a chi deciderà di passare il Capodanno in città una serata di festa tra musica e divertimento. un grande evento per iniziare insieme il 2024 all’insegna dell’allegria e della spensieratezza”.

Al Teatro Municipale, invece, dalle ore 22,00 si potrà attendere il 2024 in compagnia della musica classica proposta dalla Monferrato Classic Orchestra diretta da Federico Ferrari e con la partecipazione straordinaria del tenore Massimilano Pisapia. Al termine del programma del concerto (che prevede: J.Strauss, Il pipistrello (ouverture), J.Strauss,Kaiserwaltz, G. Puccini, “Nessun dorma” (tenore solista), E.Elgar, Nimrod, J.Strauss, Bahn Frei (polka), P. I. Tschaikowsky, Lago dei cigni, Czarda e Walzer, G.Rossini, Ouverture da “La gazza ladra”, F. Lehar, Tu che m’hai preso il cor (tenore solista), J. Strauss, Valzer di primavera, J. Strauss, Ohne Sorgen (polka), J.Brahms, Danza ungherese n 6, E.Grieg, Varen (per soli archi), J.Strauss, Sul bel Danubio blu (valzer), J.Offenbach, Orfeo all’inferno (Can Can), J. Strauss, Marcia di Radetsky) tutti i presenti potranno festeggiare brindando con lo spumante e gustando il panettone offerto per l’occasione. I biglietti per l’evento sono prenotabili online sul portale Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati dello stesso circuito, oppure al botteghino del Teatro (apertura 1 ora prima dell’inizio del concerto) la sera dello spettacolo.

I prezzi dei biglietti sono: per platea e palchi 36 € intero, 28 € per gli under 30 e 16 € per i giovani tra gli 0 e i 18 anni; per il loggione 28 € il biglietto intero per gli under 30, 16 € per gli spettatori tra gli 0 e i 18 anni.

Conclude l’Assessore alla Cultura Gigliola Fracchia: “La grande cultura a Casale non si ferma mai e il Teatro Municipale offre una serata in attesa del nuovo anno di eccezionale musica: un appuntamento suggestivo e piacevole in una cornice storica e di eccelsa bellezza”.