Questo fine settimana termineranno le importanti iniziative legate alle celebrazioni dei 200 anni dalla scomparsa del pittore neoclassico Felice Giani che hanno caratterizzato nella provincia di Alessandria l’intero 2023. Sabato 16 e domenica 17 dicembre Palazzo Guidobono ed il Museo Diocesano di Tortona saranno aperti dalle 15,30 alle 19 per mostrare per l’ultima volta le splendide opere realizzate dal pittore nativo di San Sebastiano in arrivo da alcune delle più prestigiose collezioni pubbliche e private d’Italia. “Felice Giani, il nuovo classicismo eterogeneo e preromantico” e “Felice Giani pittore giacobino e l’esperienza del sacro”, sono state realizzate dall’Archivio Pittor Giani con la curatela di Vincenzo Basiglio e Marcella Vitali ed il contributo delle Fondazioni Cassa di Risparmio di Torino, di Tortona, di Alessandria, della Banca d’Alba, del Comune di Tortona, della Provincia di Alessandria, della Regione Piemonte e di molti altri enti ed associazioni a testimonianza dell’importanza del progetto.

Anche “Opere di Felice Giani raccolte da Piero Leddi” organizzata dall’Archivio Pittor Giani in collaborazione con l’Archivio Piero Leddi nella Casa del Principe di San Sebastiano Curone con la curatela di Aurora Scotti e Marcella Vitali chiuderà questo fine settimana dopo il prolungamento dovuto al grande successo riscontrato in estate. Le mostre concludono la parte alessandrina della rassegna “Felice Giani 200” che ha permesso a molti di riscoprire le grandi qualità del maestro neoclassico che lavorò per Napoleone ed anticipò l’interior design e che lascia in eredità al territorio il nuovo polo museale diffuso lungo le vie del sale “UVA, Una Valle di Artisti” costituitosi per l’occasione tra istituzioni museali affini (Pinacoteca Il Divisionismo, Casa Barabino, Museo Diocesano di Tortona, Musei di Pellizza, Archivio Piero Leddi, Archivio Pittor Giani e Archivio Clemen Parrocchetti) e destinato a contraddistinguere il tortonese. La mostra “UVA in Vetrina”, inaugurata il 19 novembre dall’Archivio Pittor Giani nella sede di piazza Roma per celebrare e presentare questa nuova iniziativa esponendo opere e documenti provenienti da tutte le istituzioni coinvolte, rimarrà aperta fino a sabato 16 dicembre arricchendo, unitamente alla mostra visitabile nella sede dell’Archivio Piero Leddi, il suggestivo mercantino di Natale organizzato dalla Pro Loco e dal Comune di San Sebastiano Curone. Per chi è interessato a proseguire la ricerca su Felice Giani da non perdere l’interessante mostra di Palazzo Bentivoglio a Bologna “Felicissimo Giani” a cura di Tommaso Pasquali che terminerà il 25 febbraio 2024.