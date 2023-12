Prosegue il progetto della Caritas Diocesana di Tortona, che lo scorso anno ha permesso di venire incontro alle necessità di oltre 250 nuclei famigliari sul territorio diocesano con il pagamento di utenze per oltre 38.000,00 €, ricevuti grazie alla generosità di benefattori che hanno deciso di accogliere le parole del Santo Padre di “condividere il poco che abbiamo con quanti non hanno nulla, perchè nessuno soffra“.

L’emergenza energetica non è più limitata al periodo invernale e sempre più si rivolgono ai nostri centri di ascolto nuclei famigliari in sofferenza per il pagamento delle bollette.

La Caritas Diocesana ripete quindi l’appello alla solidarietà proponendo una raccolta fondi per la “Bolletta Sospesa“, proprio sullo stile del caffè sospeso napoletano che permette, condividendo anche il poco, di essere aiuto nel molto!