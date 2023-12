E’ stato davvero un successo il primo appuntamento della nuova rassegna dei Concerti apertivi organizzata dalla Direttrice dell’Accademia “Lorenzo Perosi” di Tortona, Daniela Agostini.

Presso la sala concerti dell’ Accademia in via Pietro Pernigotti 12 a Tortona si sono esibiti la Cantastorie Tania Furia (come ama definirsi lei) e al pianoforte il maestro Mario Zara compositore jazz c

Sponsor aperitivi CANTINE VOLPI del Consorzio Vini Colli Tortonesi.

IL PROGRAMMA DEI CONCERTI

11 febbraio APERITIVO IN MUSICA CON DELITTO

Compagnia teatrale di San Salvatore Monferrato “On Stage” con la partecipazione straordinaria al pianoforte del maestro Gian Maria Franzin

24 marzo PER ARTE E PER AMORE

soprano: maestro Hyo In Cecilia Lee – pianoforte: maestro Gian Maria Franzin

21 aprile NOTE IN VIAGGIO PER L’EUROPA

soprano: maestro Manuela Scirca – pianoforte: maestro Fabio Volpi e maestro Luca Naclerio