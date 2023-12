Il MoVimento 5 Stelle cittadino, in collaborazione con l’Onorevole Agostino Santillo, ha tenuto un evento informativo senza precedenti sabato mattina ad Alessandria. L’incontro ha rappresentato un’opportunità imperdibile per i cittadini e gli operatori del settore per comprendere a fondo le implicazioni e le opportunità ancora offerte dal Superbonus 110% nonostante gli ultimi due governi abbiano deciso di eliminare questo provvedimento rivoluzionario lodato da tutta Europa.

“Il Superbonus 110% ha rappresentato una rivoluzione nel settore dell’edilizia e dell’efficienza energetica. È fondamentale che i cittadini e gli operatori del settore comprendano appieno le modifiche apportate dal governo Draghi e dal governo Meloni e il loro impatto sulla misura, che ne ha decretato l’inizio della fine”, ha dichiarato l’Onorevole Agostino Santillo.

L’evento ha visto la partecipazione attiva di numerosi cittadini interessati a comprendere i dati reali relativi a questa misura, aprendo così la strada a una discussione approfondita e illuminante.

Durante l’evento, l’Onorevole Santillo ha anche affrontato e smentito molte delle fake news diffuse riguardo al Superbonus 110%. Attraverso un’analisi accurata e dettagliata, sono state chiarite le inesattezze e le informazioni fuorvianti che circolano sulla misura, fornendo così ai partecipanti una visione chiara e corretta degli aspetti cruciali del Superbonus.

Inoltre, l’Onorevole Santillo ha evidenziato che l’aumento dei prezzi, contrariamente a quanto riportato da certi media con cifre sensazionalistiche fino al 500%, si attesta attualmente intorno al 26%. In merito ai crediti incagliati, è stata aperta una discussione costruttiva su come affrontare e risolvere questa problematica, offrendo spunti e strategie per mitigare le difficoltà che potrebbero ostacolare l’effettiva realizzazione degli interventi previsti dal Superbonus.

Questi approfondimenti hanno suscitato un vivace dibattito tra i presenti, consentendo una comprensione più approfondita delle sfide reali associate all’attuazione del Superbonus 110% e aprendo la strada a soluzioni concrete e praticabili.