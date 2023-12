La società RFI ha comunicato che proseguiranno fino a lunedì 18 dicembre i lavori presso il cavalcaferrovia sulla strada per Voghera, in zona Villoria fra le rotonde d’ingresso alla città presso il quartiere Oasi e quella che incrocia strada per Castelnuovo Scrivia. L’intervento si era reso necessario per effettuare i lavori di manutenzione di un giunto ed ha subito ritardi a causa delle basse temeprature delle scorse settimane che non hanno consentito di impiegare efficacemente i materiali nelle attività lavorative.

Per entrambe le direzioni di marcia restano validi e segnalati i percorsi alternativi:

– in direzione Voghera deviazione alla rotonda per Castelnuovo per raggiungere la s.s. 211 bis (nuova tangenziale);

– in direzione Alessandria, per i veicoli provenienti da Pontecurone, deviazione dalla rotonda in località Capitania sulla nuova tangenziale per raggiungere il casello autostradale e tutte le altre destinazioni.