Per il sesto anno consecutivo, in occasione del compleanno della piccola Ginevra, sono stati donati dalla mamma Veronica materiali e giocattoli per le strutture di Anestesia e rianimazione pediatrica, diretta da Giovanni Montobbio, Chirurgia Pediatrica, diretta da Alessio Pini Prato, e di Riabilitazione dell’età evolutiva, diretta da Marco Polverelli.

«Sabato 16 dicembre avremmo festeggiato il tredicesimo compleanno di Ginevra – ha ricordato la mamma Veronica –, ma purtroppo ci ha lasciati nel 2017 a causa della leucodistrofia di Krabbe, una grave malattia neurodegenerativa che non ha comunque impedito di insegnarci cosa sia la generosità verso il prossimo. Per questo motivo da sei anni, grazie all’aiuto di molte persone, possiamo donare in suo ricordo attrezzature e giochi per i giovani degenti che sono costretti a trascorrere le festività natalizie in ospedale».

In particolare sono stati donati nella giornata di venerdì 15 dicembre giocattoli, lettori Dvd, tiralatte, piantane per flebo, tape kinesiokogico per il recupero muscolare e altri materiali utili ai tre reparti. L’Azienda Ospedaliera di Alessandria ringrazia sentitamente la mamma della piccola Ginevra per questo importante gesto di generosità.