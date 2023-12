I Carabinieri del Comando Provinciale di Imperia hanno aderito all’iniziativa dei commercianti del Consorzio civ. NuovOneglia e in questi giorni che precedono le festività natalizie e di fine anno pattuglieranno a piedi in Grande Uniforme le vie del centro cittadino, contribuendo a creare un’atmosfera ancor più suggestiva e coinvolgente per chi si appresta ad effettuare i consueti acquisti, oltre che garantire la sicurezza e l’ordine lungo le vie pedonali e nei pressi degli esercizi commerciali, in questo periodo di festa che come di consueto è caratterizzato da una maggiore presenza di avventori e turisti.

Nell’occasione i Carabinieri indosseranno la cosiddetta Grande Uniforme invernale ridotta che prevede il caratteristico cappello a lucerna, senza pennacchio, mantellina, bandoliera, guanti bianchi e sciabola.

I servizi dei Carabinieri in Grande Uniforme per le vie del centro di Imperia verranno riproposti nell’arco di tutte le festività.