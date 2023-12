Dopo il successo delle scorse edizioni, torna la rassegna teatrale dedicata alla fascia di età dai 4 ai 14 anni. Sono cinque gli appuntamenti in cartellone che andranno in scena al Teatro Romualdo Marenco a partire dal 26 dicembre fino al prossimo 3 marzo. Gli spettacoli, organizzati dal Comune di Novi Ligure in collaborazione con la Fondazione Teatro Marenco, si terranno la domenica pomeriggio con inizio alle ore 17 e sono proposti da compagnie professioniste, specializzate nel teatro per bambini e ragazzi.

«Siamo lieti di presentare la nuova stagione de “La domenica dei bambini”, rassegna che ha riscosso grande successo nelle edizioni precedenti. Il Teatro Marenco, grazie alla collaborazione tra il Comune e la Fondazione omonima, torna a ospitare spettacoli dedicati ai bambini e alle loro famiglie e si conferma come luogo di cultura per tutti i cittadini. Un’occasione per trascorrere una domenica pomeriggio diversa dal solito e per iniziare ad amare il teatro in tutte le sue forme».

Rocchino Muliere, Sindaco, e Simone Tedeschi, Vice Sindaco del Comune di Novi Ligure

«Stupore e gioia sono le emozioni che nelle stagioni passate abbiamo letto sui volti dei nostri spettatori più piccoli che hanno risposto con entusiasmo alle rappresentazioni teatrali del Marenco; anche quest’anno la Fondazione Teatro Romualdo Marenco collabora con il Comune nel presentare un cartellone di cinque spettacoli per far vivere ai bambini la magia del teatro e il fascino della bellezza fin dalla più tenera età. Stiamo anche lavorando per proporre alle scuole un’offerta interessante per coinvolgere gli alunni più grandi affinché sempre più giovani possano frequentare il nostro teatro cittadino e crescere a contatto con l’arte nelle sue diverse manifestazioni».

Ada Geraldini Caraccia, Presidente Fondazione Teatro Marenco

Ad aprire la stagione il 26 dicembre sarà “Il piccolo principe ed io” nell’adattamento di Federica Sassaroli. A 80 anni dalla prima edizione del libro, viene portata sul palco una versione che restituisce tutta la magia e la forza del teatro per presentare una storia d’amore e d’amicizia e imparare a guardare in profondità se stessi e la relazione con gli altri.

Il primo spettacolo del nuovo anno è in programma il 14 gennaio. Si tratta de “La supercasalinga”, scritto e interpretato da Roberta Paolini: può l’apparizione di un’orrenda macchia sconvolgere la vita di una persona? Sì, se questa persona è la supercasalinga. Cresciuta seguendo gli opprimenti insegnamenti della madre capirà che a volte un imprevisto è occasione di cambiamento.

Si prosegue il 28 gennaio con “Pippi calzelunghe” della Fondazione A.I.D.A., spettacolo di figura e pupazzi che narra le vicende di Pippi, una bambina assolutamente fuori dagli schemi, e dei suoi amici, attraverso i loro occhi sbarazzini e spensierati. Dall’arrivo a Villa Villacolle, ai giochi con Annika e Tommy, la rappresentazione restituisce un quadro esaustivo e divertente di uno dei personaggi più amati dai bambini.

Il 18 febbraio il Teatro del Buratto porta in scena “Lupi buoni e tori con le ali”. Abaco e Rustico, i protagonisti della storia, hanno le caratteristiche di tre animali diversi: delle vistose corna da toro, delle grandi ali da ape e delle belle zampe palmate da cigno. Esseri impossibili da etichettare o definire. Inizialmente la loro unicità li farà sentire soli, ma si trasformerà presto nella felicità condivisa di sentirsi accettati semplicemente per come si è.

La stagione termina il 3 marzo con “P – storia di un burattino” della compagnia Le Stanze di Igor:e se un giorno, due strani personaggi, si mettessero in testa di rubare un’opera d’arte? E se questa fosse la storia di Pinocchio? Un piano mal riuscito tanto da rimanere intrappolati nei pensieri di Collodi e nella storia che sta nascendo.

Per l’ingresso è previsto un biglietto unico al costo di 5 euro, in vendita on line su www.vivaticket.it oppure presso la biglietteria del Teatro Marenco in via Girardengo (martedì e venerdì dalle 17 alle 19).

TEATRO MARENCO | Via Nicolò Girardengo 48, Novi Ligure (AL)

Per info: email segreteria.teatromarenco@gmail.com; tel. 347 73 60 627 (negli orari di apertura della biglietteria); www.teatroromualdomarenco.it