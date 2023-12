Sabato 2 dicembre 2023 a Serravalle Scrivia, presso l’Aula Magna dell’Isituto Comprensivo “Martiri della Benedicta” si è svolta la conferenza “Memoria e identità di Carrara: dal bagascio ai giorni nostri” a cura di Francesca Bianchi (ambasciatrice FEISCT) e Walter Danesi (Patron Cava Museo Fantiscritti di Carrara). La conferenza è stata organizzata da UNIDuevalli Borbera e Scrivia A.P.S. in collaborazione con l’associazione Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia e l’Istituto Comprensivo “Martiri della Benedicta”. Ha introdotto l’evento il presidente di UNIDuevalli, professor Luciano Borghini e a seguire il presidente dell’associazione Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia, Giovanni Torchia, che ha dato risalto alla grande storia che ha caratterizzato il duro lavoro in condizioni socio-economiche difficili dei cavatori che hanno fornito materiale non solo per l’edilizia, ma anche marmo ai grandi artisti come Michelangelo, Canova, Donatello, Cellini, Bernini, ecc….

Il numeroso pubblico ha seguito con interesse e grande emozione sia le immagini autentiche sia i racconti della complessa e difficile realtà che ha caratterizzato la vita dei cavatori di Carrara fin dalla tenera età.