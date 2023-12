Nella mattinata odierna, sabato 2 dicembre 2023, si è svolto l’incontro Adolescenti iperconnessi tenuto dalla psicologa e docente universitaria Dott.ssa Valentina Marsella.

La Sala Consiliare di Palazzo San Giorgio ha visto la presenza di studenti e uditori, anche connessi attraverso sistema di videoconferenza, per seguire un approfondimento su internet con i suoi pro e contro, il concetto di identità in adolescenza e l’influenza dei nuovi media nella sua strutturazione, i media e il bisogno di stare insieme virtualmente, i videogiochi con particolare focus su identità e dipendenza, shopping compulsivo, giochi d’azzardo e pornografia, il neuromarketing cercando di dare una risposta al pressante interrogativo: cosa può fare l’adolescente per autotutelarsi?

L’incontro si è sviluppato aprendo anche a spazi di dialogo con i partecipanti nell’ottica di un confronto funzionale e costruttivo e con l’obiettivo di proporre un’informazione che stimoli la riflessione su temi sensibili.

L’Assessore Daniela Sapio ha affermato: “Intendiamo contribuire concretamente alla formazione dei nostri giovani anche con questi interventi mirati alla gestione delle criticità che l’attualità ci pone. Il mondo del web può essere una grande opportunità per tutti, ma va affrontato con gli strumenti giusti, soprattutto per quanto riguarda i giovani nel corso della loro crescita e formazione individuale”.