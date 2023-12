Il calendario degli eventi natalizi di San Bartolomeo al Mare si apre con la cerimonia di accensione delle luminarie, in programma domenica 3 dicembre a partire dalle ore 14.00. Appuntamento in Piazza Torre Santa Maria con Accendiamo il Natale (organizzato dal Comune in collaborazione con Centro Sociale Incontro e Fiori Eventi), evento che include uno spettacolo natalizio curato dalla Fem Spettacoli, con la presenza di Babbo Natale, truccabimbi, trampolieri luminosi e i gonfiabili. Si prosegue con il Mercatino di Natale di venerdì 8 e sabato 9 dicembre, a cura dell’associazione La Luna: opere creative, oggetti da collezione, artigianato e cioccolata calda, preparata dai Donatori di sangue di San Bartolomeo, allieteranno e scalderanno l’atmosfera nel ponte dell’Immacolata, sempre in Piazza Torre Santa Maria, dalle 10.00 alle 19.00. Sabato 23 dicembre l’Associazione Roller SanBart presenta il saggio di pattinaggio artistico: dalle 15.00 alle 18.00 si esibiranno nella palestra comunale le atlete neo campionesse nazionali Libertas nella categoria Piccoli gruppi Promo A e nella categoria Quartetti.

Oltre alle consuete Sante Messe di Natale presso il Santuario di Nostra Signora della Rovere (ore 22:00 in italiano e ore 24:00 in latino) e presso la Parrocchia di San Bartolomeo (ore 22:30), da lunedì 25 dicembre a domenica 7 gennaio verrà allestita la Mostra dei Presepi presso il salone della Divina Misericordia. La Mostra verrà inaugurata il giorno di Natale dopo la Santa Messa delle 10.00.

Il programma prosegue lunedì 1 gennaio con l’immancabile Passeggiata del Primo dell’Anno con la guida Luca Patelli e “Brindiamo al Nuovo Anno”, con l’animazione musicale di Paolo Bianco prevista alle ore 15:00, in attesa del brindisi all together con spumante e panettone alle 16:00. Il 5 e il 6 gennaio sono dedicati allo sport e al divertimento con Aspettando la Befana e Trofeo Epifania (gare di tiro con l’arco presso la palestra comunale) e La Befana vien dal mare. Quest’anno la Befana arriverà dal mare il 6 gennaio, più precisamente dal molo al fondo di via della Resistenza, insieme alla Banda musicale di Alassio e alle coloratissime befane dell’Associazione Top Kayak, con l’intrattenimento musicale di Paolo Bianco. Chiude il calendario natalizio il Mercato di Forte dei Marmi, previsto per domenica 7 gennaio in Piazza Andrea Doria. Per informazioni Ufficio IAT +39 0183 417065

Domenica 3 dicembre – Accendiamo il Natale

Piazza Torre Santa Maria, ore 14.00/18.30

Festa di accensione delle luminarie.

Venerdì 8 e sabato 9 dicembre – Aspettando il Natale

Piazza Torre Santa Maria, ore 10.00/19.00

Due giorni di mercatino di collezionismo, hobbisti e opere d’ingegno a cura dell’Associazione La Luna.

Sabato 23 dicembre – Saggio di Pattinaggio

Palestra comunale, ore 15.00/18.00

A cura di Roller SanBart

Domenica 24 dicembre – Santa Messa di Natale

Ore 22.00 Santuario Nostra Signora della Rovere

Ore 22.30 Parrocchia di San Bartolomeo

Ore 24.00 Santuario Nostra Signora della Rovere – messa in latino

Da lunedì 25 dicembre al domenica 7 gennaio – Mostra dei Presepi

Salone chiesa della Divina Misericordia

Lunedì 1 gennaio – Passeggiata del primo dell’anno

Ritrovo in Piazza Torre Santa Maria, ore 14.00

Passeggiata con la guida ambientale Luca Patelli. Durata due ore.

Lunedì 1 gennaio – Brindiamo al nuovo anno

Piazza Torre Santa Maria

Ore 15.00 Animazione musicale con Paolo Bianco

Ore 16.00 Brindisi con spumante e panettone

Venerdì 5 e sabato 6 gennaio – Aspettando la befana e Trofeo epifania

Palestra comunale

Venerdì 5 ore 14.00 gara giovanile tiro con l’arco

Sabato 6 ore 9.00 trofeo Epifania

A cura della Compagnia Arcieri

Sabato 6 gennaio – La befana vien dal mare

Molo fondo via della Resistenza, ore 11.00

Sfilata della Banda Musicale di Alassio e “La befana vien dal Mare” a cura di Top Kayak

A seguire intrattenimento musicale con Paolo Bianco

Domenica 7 gennaio – Mercato Forte dei Marmi

Piazza Andrea Doria, ore 8.00/19.00