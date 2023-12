La vicenda è nota a tutti e noi abbiamo scritto in QUESTO ARTICOLO e l’operato dei Carabinieri di Tortona e Alessandria è stato talmente importante da essere scelto per la trasmissione “Tango” su Rai due, andata in onda pochi giorni fa.

Un filmato di cinque minuti con le immagini di Tortona e Viguzzolo, e le immagini dei Carabinieri a cui ha fatto seguito un articolato dibattito in studio, che potete vedere a partire dal minuto numero 30 al link

https://www.raiplay.it/video/2023/12/Tango—Puntata-del-11122023-fe580d3d-1877-4776-985e-ba2df625448e.html