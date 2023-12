Il Comune di Tortona, avendo i requisiti richiesti dall’Avviso Pubblico del Centro per il Libro e la Lettura del dicembre 2019, ha ottenuto in questi anni la qualifica di “Città che legge” e nel 2021 ha potuto partecipare al Bando del Centro che prevedeva la possibilità di partecipare con un progetto per la “Realizzazione di attività integrate per la promozione del libro e della lettura”. La Biblioteca Civica “Tommaso De Ocheda” ha quindi ideato il progetto “La sezione che non c’è” che prevedeva l’apertura, all’interno della “manica” dell’edificio che affaccia sul chiostro dell’Annunziata, una nuova sezione integrata dedicata a bambini, ragazzi e fascia adulta, con il duplice scopo di concorrere alla crescita collettiva della cittadinanza attraverso l’educazione alla lettura e il rafforzamento della rete che la biblioteca sta intessendo con istituzioni scolastiche, librerie e Consulta della associazioni di volontariato del territorio. Questo progetto è stato selezionato e dunque finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura e finalmente il 18, 19 e 20 dicembre potrà essere ufficialmente inaugurato.

Le nuove sale ospiteranno al piano terra la Sezione Ragazzi e al primo piano il Centro Studi “Ugo Rozzo”. La sezione ragazzi prevede due ampie sale, una per la fascia 0-6 anni con angolo teatro e una sala lettura-studio per la fascia 7-15. Il Centro Studi conta tre sale che ospiteranno i fondi personali appartenuti a Ugo Rozzo, Enrico Bellone e Vittorio Gelsomino.

L’inaugurazione è stata suddivisa in tre giornate e il programma prevede diverse iniziative:

– lunedì 18 dicembre, in occasione dell’inaugurazione ufficiale, con taglio del nastro previsto alle ore 18, della nuova sezione ragazzi, ci saranno tre diversi momenti. Alle 16.30 lo “Swap Party” dei bambini, in cui bambini e ragazzi potranno ricevere gettoni in base al numero di libri e dvd che depositeranno in un apposito spazio predisposto e sceglierne altri. A questo seguirà, alle 17.15, un momento teatrale curato da Alessio Gazzo, per poi concludere la giornata con una donazione, da parte del Derthona Basket, del volume “Encyclopedia – European Club Competitions 1957-2021”, con un momento di saluto ai giocatori;

– martedì 19 dicembre alle ore 17.30 avrà invece luogo la presentazione del libro “11:11 la centrale dei desideri” della giovanissima Marianna Leva al suo debutto come scrittice, a cui seguirà, alle 18.15, un momento coreografico curato da Anastasia Grigore con il supporto delle allieve di “Danzarte”;

– gli eventi di presentazione si concluderanno mercoledì 20 dicembre, in occasione dell’inaugurazione, alle ore 17.30, del Centro Studi “Ugo Rozzo”, con un intervento della dottoressa Luisa Iotti e dei donatori dei fondi Rozzo, Bellone e Gelsomino. Seguirà, alle ore 18, un momento musicale a cura della Scuola di Musica “Freesound”.