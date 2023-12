Otto interventi a Tortona nella giornata di ieri, venerdì 22 dicembre dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona: sei per ascensori bloccati e due per aperture porte.

Ascensori bloccati con persone all’interno si sono verificati due volte in via Legnano, alle case popolari alla ex caserma Passalacqua e due in via Tito Carbone, a quanto apre nello stesso condominio.