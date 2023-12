L’Assessorato per i Beni e le Attività Culturali del Comune di Diano Marina in collaborazione con la Civiero Art Gallery presenta, nella sala “R. Falchi” del Palazzo del Parco di Diano Marina, l’artista marchigiano Alessandro Giampaoli con la mostra “Se puoi, perdi i tuoi passi”. La mostra, organizzata con il patrocinio del Comune di Diano Marina, è un invito ad abbandonare tutte le strade precostituite, un progredire come atto responsabile ed evolutivo. L’inaugurazione si terrà sabato 16 dicembre alle ore 17.30 in presenza dell’artista e resterà aperta fino a giovedì 11 gennaio, tutti i giorni, dalle 16.00 alle 19.00, tranne i giorni festivi (domeniche comprese) durante i quali sarà possibile vedere la mostra previo appuntamento.

I mondi che si riversano sulle tele di Giampaoli sono estatici giardini dell’immaginario, rappresentano una sua adesione totale alla Natura in cui reale, mitologico, simbolico confluiscono, assecondando visioni volte al raggiungimento della verità, al “percepirsi come unità”. Per Giampaoli la Natura è un grande libro aperto al quale chiunque può accedere per scoprire i codici universali che da sempre regolano l’esistenza. Le sue pitture oscillano tra astratto e figurativo e attingono da una tavolozza variegata, con vibranti sovrapposizioni di tonalità pastello, una chiave di lettura che invita ad addentrarsi, lasciandosi guidare dalle proprie emozioni. In mostra saranno esposte opere di ultima produzione, anche di grandi dimensioni, in cui l’artista dipinge una nuova “mitologia naturale”, un universo ibrido in cui umano, vegetale e animale si mescolano e i codici di appartenenza vengono annullati, inseguendo la ricostruzione di un senso del sacro e di unità esistenziale indistinta. Si entra nelle viscere della natura, in maniera delicata ma allo stesso tempo potente, la vegetazione colorata si muove sulla tela mostrando tutte le sue capacità generatrici, in una composizione equilibrata e variopinta. In occasione del vernissage, sabato 16 dicembre alle 17:30, sarà presente l’artista e verrà presentato il catalogo monografico edito da Vanillaedizioni con testo critico di Livia Savorelli.

La ricerca di Alessandro Giampaoli (Pesaro, 1972) è un’avventura mistico-simbolica che esplora la Natura e la natura umana. Dal 2000 ha esposto in mostre personali, collettive e fiere d’arte in Italia, Olanda, Inghilterra, Cina, Russia, Francia. Si ricordano ‘Deiwo’, mc2 Gallery, Milano, a cura di Claudio Composti (2011), ‘Photo Vernissage St. Petersburg’, Central Exhibiton Hall Manege, San Pietroburgo, a cura di Marina Jigarkhanyan (2011), LXIV Rassegna Internazionale d’Arte/Premio “G.B. Salvi”, Palazzo degli Scalzi – Palazzo della Pretura, Sassoferrato, a cura di Silvia Cuppini (2014), ‘L’impénétrable simplicité de ce qui est’, Galerie Espèces d’Espaces, Parigi, a cura di Leonora Lotti e Bertrand Sallé (2015), ‘Punctum’, Galleria Lancellotti, Roma, a cura di Camilla Falcioni (2017), ‘Symbolum’, Palazzo Fiumi Sermattei, Museo Speleo Paleontologico ed Archeologico, Genga, a cura di Maria Savarese (2018), ‘Memoria collettiva – Casa Spazio ospita Casa Sponge’, Border Crossing, Eventi Collaterali Manifesta 12 Casa Spazio, Palermo, a cura di Lorenzo Calamia e Serena Ribaudo (2018), ‘Limen – Una terra chiamata orizzonte’, Conventino di Monteciccardo, Monteciccardo, a cura di Milena Becci (2020), Natura Naturans, Zamagni Galleria d’Arte, Rimini, a cura di Valerio Dehò (2021). Nel 2014 vince la 64ª edizione della Rassegna Internazionale D’Arte/Premio “G.B. Salvi” di Sassoferrato. Nel 2017 la sua opera “La Stagione del Silenzio” viene utilizzata per l’immagine della 13ª edizione di TEATROLTRE, la rassegna di teatro sperimentale dell’AMAT (Associazione Marchigiana Attività Teatrali). Nel 2022 è secondo alla decima edizione del Prisma Art Prize e finalista nella sezione pittura di Arteam Cup 2022. L’attuale ricerca vede disegno e pittura tornare al centro della pratica artistica.

Per informazioni contattare la Civiero Art Gallery – www.civieroartgallery.com: civieroartgallery@gmail.com e +39.371.3712776

