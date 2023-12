Un altro tassello emerge nel tentativo di fare chiarezza sulla morte di Loretta Repetto, la Tortonese di 61 anni travolta ed uccisa la sera di Santo Stefano mentre camminava sulla Tangenziale di Tortona.

Nel pomeriggio di ieri ad Alessandria nella piccola diga sul fiume Bormida è stata ritrovata l’auto della donna, una Toyota Aygo, che affiorava dalle acque per cui è stato necessario abbassare il livello della diga per far affiorare di più la vettura che nel pomeriggio è stata sollevata ed portata fuori grazie a Vigili del Fuoco di Alessandria.

Si spiega così perché la donna fosse a piedi sulla tangenziale a breve distanza dal luogo in cui lavorava. C’è da aggiungere che a quanto pare la donna recentemente si era trasferita ad Alessandria.

Questi i fatti. Sulle ipotesi di tutta la vicenda non ci esprimiamo né facciamo congetture perché stanno operando i carabinieri e tocca a loro ricostruire i dettagli di tutta questa triste storia.