Nel primo pomeriggio, di oggi, venerdì 29 dicembre, sulla SP 25 tra *Morano sul Po* e *Balzola*, un’autovettura è finita fuori strada per cause ancora da accertare. Il conducente, lievemente contuso, è stato portato al Pronto Soccorso di Casale per accertamenti. Al lavoro per ricostruire la dinamica, i Carabinieri di Occimiano.

