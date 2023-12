Con l’avvicinarsi dell’ultimo giorno dell’anno, l’Amministrazione Comunale ricorda che, ai sensi dell’art. 64 del Regolamento di Polizia Urbana, nell’ambito dell’abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò o simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualsiasi arma. Le ragioni di questo divieto appaiono ovvie ma conviene sempre tenere in considerazione che tali botti o fuochi di artificio causano, ogni anno, decine di feriti o anche nei casi più gravi addirittura delle morti. Inoltre lo sparo di tali articoli pirotecnici sono particolarmente dannosi per la salute di tutti gli animali e in particolare di quelli domestici. La raccomandazione è quella di rispettare tutte le norme previste dalle Leggi e soprattutto garantire il benessere di persone ed animali che da tali esplosioni ricavano solo danni.

Si rammenta altresì che la violazione delle suddette prescrizioni può comportare, nei casi più gravi, una sanzione penale mentre negli altri casi una sanzione amministrativa di diverse decine di euro.