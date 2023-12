La sera della Viglia sarà come di consueto caratterizzata dalla “Nascita di Gesù bambino dal mare”, a partire dalle ore 21:45, alla quale seguirà la Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale. A Diano Gorleri la Veglia di Natale è fissata per le 21.00 presso la chiesa di San Nicola con il classico falò e rinfresco organizzati da Il Ballo dei Gorleri. La Veglia di Natale a Diano Calderina inizierà alle 22.00 con la Santa Messa nella chiesa di San Giacomo e proseguirà con vin brulè e cioccolata calda a cura del circolo Amici di Calderina e Muratori in collaborazione con il Gruppo Alpini di Diano Marina. Torna anche “Presepi in 500”, la mostra di presepi realizzati in coloratissime Fiat 500 d’epoca, dando sfogo alla fantasia del Club 500 Golfo Dianese.

Mercoledì 27 dicembre sarà il momento del concerto di Natale a cura del Diego Genta Life Quartet intitolato “Emozioni e panorami di Liguria” (ore 15.30 in sala consiliare) e si continua con la musica anche sabato 30 dicembre, con la sfilata della Banda Musicale Città di Diano Marina a partire dalle 16.30 dalla piazza del Comune. Da non perdere anche “Giochiamo con la storia”, laboratorio ludico-didattico per ragazzi e famiglie organizzato dal Museo Civico MARM di Palazzo del Parco e in programma giovedì 28 dicembre alle 15.30.

Da sabato 16 dicembre a giovedì 11 gennaio

“Se vuoi, perdi i tuoi passi” mostra personale di Alessandro Giampaoli a cura di Civiero Art Gallery

Visite dalle 16.00 alle 19.00, tranne i giorni festivi (domeniche comprese) durante i quali sarà possibile vedere la mostra previo appuntamento.

Palazzo del Parco, sala “R. Falchi”

Da sabato 23 dicembre a lunedì 8 gennaio

Presepe artistico a cura della Confraternita della SS. Annunziata

Oratorio SS. Annunziata

Domenica 24 dicembre – Vigilia di Natale in piazza

A partire dalle 14.00 Gianni Rossi anima la piazza, con Babbo Natale e la cassetta per imbucare la letterina.

Piazza Martiri della Libertà

Domenica 24 dicembre – Vigilia di Natale a Diano Gorleri

Ore 21.00 – Santa Messa e a seguire falò e rinfresco a cura di Il Ballo dei Gorleri.

Chiesa di San Nicola, Diano Gorleri

Domenica 24 dicembre – Nascita di Gesù bambino dal mare

A partire dalle ore 21.45. A seguire Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale Sant’Antonio Abate.

Spiaggia Al Mappamondo

Domenica 24 dicembre – Vigilia di Natale a Diano Calderina

Ore 22.00 – Santa Messa, a seguire vin brulè e cioccolata calda a cura del circolo Amici di Calderina e Muratori.

Chiesa di San Giacomo, Diano Calderina

Martedì 26 dicembre – Presepi in 500

A partire dalle 14.30

Isola pedonale

Mercoledì 27 dicembre – Concerto di Natale

“Emozioni e panorami di Liguria”: concerto delle ore 15.30 a cura del Diego Genta Life Quartet.

Sala consiliare del Comune di Diano Marina

Giovedì 28 dicembre – Giochiamo con la storia

Ore 15.30 laboratorio ludico-didattico per ragazzi e famiglie.

Museo Civico MARM di Palazzo del Parco

Sabato 30 dicembre – Sfilata musicale di Babbo Natale

A cura della Banda Musicale Città di Diano Marina.

Partenza ore 16.30 in piazza Martiri della Libertà

Domenica 31 dicembre – Diano Disco Dance (musica dal vivo)

Ore 22.00 – Evolution 80

Ore 23.30 – Johnson Righeira

Ore 00.15 – Disco Inferno

Piazza Martiri della Libertà

Martedì 2 e mercoledì 3 gennaio – Sapori e tradizioni

X edizione con prodotti tipici, golosità, concerti, laboratori e animazione per bambini.

Centro cittadino

Mercoledì 3 gennaio – Ponente nel Blu

Ore 16.00, conferenza con video proiezioni.

Sala consiliare del Comune di Diano Marina

Giovedì 4 e venerdì 5 gennaio – Aspettando la Befana

Mercatino tematico

Centro cittadino

Sabato 6 gennaio – La 5 miglia della Befana

Corsa podistica non competitiva a scopo benefico con partenza alle 10.00.

piazza Martiri della Libertà

Domenica 7 gennaio – Concerto Gospel

Ore 16.00, a cura del Double Trust Choir

Oratorio SS. Annunziata