Si è svolto nei giorni scorsi il Consiglio comunale di Diano Marina, ospitato dalla sala consiliare del palazzo comunale, che ha visto la discussione di dieci punti all’ordine del giorno, tra cui bilancio di previsione 2024-26, ricognizione delle partecipazioni pubbliche tra cui GM e l’istituzione di una Commissione antimafia.

L’Assessore Luca Spandre illustra entrate e uscite del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, ringraziando la dottoressa Ardissone e tutti gli uffici che hanno lavorato affinché il bilancio di previsione venga approvato entro il 31 dicembre, con numerosi vantaggi evitando l’esercizio provvisorio. Il Consigliere di Diano Domani Francesco Parrella si unisce all’Assessore nel complimentarsi con gli uffici ma si dichiara deluso dall’esposizione di Spandre. “Dire che non c’è visione del futuro e che la cittadina risulti trascurata mi sembra ingiusto dati i lavori in programma e parzialmente già avviati in questi mesi” replica l’Assessore Luca Spandre.

A proposito di ricognizione delle partecipazioni pubbliche, il Consigliere di Diano Domani Parrella contesta i risultati che, nella relazione letta dal Sindaco, vengono considerati soddisfacenti, criticando la manutenzione del verde pubblico a opera di GM e ribadendo l’intenzione di chiedere un Consiglio comunale monotematico sulla Gestioni Municipali SpA. “Sono i tecnici e i revisori dei conti che scrivono le relazioni, non gli amministratori” risponde il Sindaco Cristiano Za Garibaldi. “Penso che tutti dovremmo essere fieri della GM per il lavoro che svolge nel settore servizi. Si può sempre migliorare ma il grado di soddisfazione della cittadinanza per il verde pubblico è piuttosto alto anche perché il servizio di manutenzione del verde avviene in completa ottemperanza al contratto stipulato”.

Alla mozione relativa all’istituzione di una commissione consiliare speciale antimafia presentata dai Consiglieri del Gruppo consiliare “Diano Marina” Marcello Bellacicco ed Elisabetta Borghi, risponde il Sindaco, invitato dal Consigliere Bellacicco all’azione concreta. “Proporre il tema della lotta contro la mafia è una modalità di sensibilizzazione per la quale ringraziamo il gruppo consigliare Diano Marina, anche se l’argomento è già molto sentito dall’Amministrazione e da tutto il territorio ed è un tema talmente serio che non so nemmeno se come ente pubblico possiamo affrontarlo come da lei proposto. Anzi preciso che gli enti locali non hanno competenza nelle azioni di contrasto alla mafia, come recentemente mi ha confermato il Prefetto e come testimoniato dal TUEL che non le prevede, se non in merito alla sensibilizzazione. Tuttavia accogliamo la mozione perché non si può essere divisi su un tema così importante e siamo d’accordo sull’importanza della sensibilizzazione sul tema, come testimoniato anche dalla conferenza ‘Le mafie hanno anticipato la globalizzazione’ del 2 dicembre 2022, alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle principali istituzioni tra cui il Procuratore Lari, il Prefetto, il Questore e il vice Questore; dal ricordo del magistrato Rocco Chinnici messo in scena quest’estate con uno spettacolo teatrale che ne ha ripercorso la storia e la vita personale e dalla mia partecipazione ogni anno alla commemorazione per la strage di via D’Amelio a Riva Ligure. Esiste già anche uno sportello di ascolto aperto alla cittadinanza, da lei proposto nella mozione, e a scuola abbiamo attivato percorsi di indirizzo alla legalità ma intendiamo migliorare e implementare le attività di sensibilizzazione, nel rispetto di quello che è il lavoro svolto ottimamente dalle autorità”. D’accordo anche il Consigliere di Diano Domani che replica “Non possiamo non essere d’accordo su questo punto: istituiamo questa commissione, diamoci dei ruoli, imponiamoci di non scendere a compromessi”. Mozione accolta all’unanimità.

Il consiglio comunale di chiude con le risposte alle interrogazioni dei Consiglieri del Gruppo consiliare “Diano Domani” alle ore 15.00.

I punti all’ordine del giorno.

– Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente del 29 novembre 2023 (atti dal n. 79 al n. 89)

Approvato

– Approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2022 ai sensi dell’art. 11 bis d.lgs. 118/2011

Approvato

– Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2024-2026 (art. 170, comma 1, d.lgs. 267/2000)

Approvato

– Esame e approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (art. 151 del d.lgs. 267/2000 e art. 10 d.lgs. 118/2011)

Approvato

– Ricognizione annuale dei servizi pubblici di rilevanza economica. art. 30 d.lgs. 221/2022

Approvato

– Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 d.lgs. 19/08/2019, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16/06/2017 n. 10 e dal d.lgs. n. 201/22. approvazione

Approvato

– Mozione relativa all’istituzione di una commissione consiliare speciale antimafia presentata dai consiglieri comunali del Gruppo consiliare “Diano Marina” Marcello Bellacicco ed Elisabetta Borghi, in atti prot. n. 0028184 del 13.12.2023

Accolta all’unanimità

– Risposta all’interrogazione relativa all’installazione delle luminarie natalizie presentata dai consiglieri comunali del Gruppo consiliare “Diano Domani” dott. Francesco Parrella e dott.ssa Micaela Cavalleri, in atti prot. n. 0028196 del 13.12.2023

– Risposta all’interrogazione relativa alla problematica dei numeri civici presentata dai consiglieri comunali del Gruppo consiliare “Diano Domani” dott. Francesco Parrella e dott.ssa Micaela Cavalleri, in atti prot. n. 0028196 del 13.12.2023

– Risposta all’interrogazione relativa alla regolarizzazione contrattuale di un dipendente della società Gestioni Municipali SpA presentata dai Consiglieri comunali del Gruppo consiliare “Diano Domani” dott. Francesco Parrella e dott.ssa Micaela Cavalleri, in atti prot. n. 0028196 del 13.12.2023.

Il Consiglio Comunale delle 12.00 è stato preceduto dall’inaugurazione dell’albo dei Presidenti del Consiglio comunale, istituito dal Comune di Diano Marina aderendo all’iniziativa di ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).