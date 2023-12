Con gli aggiornamenti relativi al cronoprogramma dei lavori svolti da Rivieracqua e a seguito delle valutazioni tecniche è stata modificata e integrata l’ordinanza precedente che – in via precauzionale – vietava completamente l’accesso agli arenili. Le restrizioni adottate in via cautelativa al fine di salvaguardare l’incolumità e la salute pubblica, vengono modificate a seguito delle valutazioni compiute che non rendono necessario al momento mantenere interdetto l’accesso agli arenili. Il Comune segnala che si ritiene invece opportuno – sempre in via precauzionale – mantenere il divieto di balneazione e di accesso alla battigia nonché in prossimità delle foci dei fiumi.

Con l’ordinanza di oggi viene anche stabilito il divieto di passaggio e di permanenza in corrispondenza dei tratti interessati dalle foci dei corsi d’acqua sugli arenili fino alla comunicazione, da parte di Rivieracqua, dell’ultimazione dei lavori necessari al ripristino del corretto funzionamento delle centrali di pompaggio della pubblica fognatura poste in Località Borgo Paradiso e in Località Sant’Anna.