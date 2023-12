Il 16 novembre, ci ha lasciato *Fabrizio Simonelli*, Brigadiere dei Carabinieri di Alessandria.

Genovese di nascita ma alessandrino di adozione, schivo e riservato ma apprezzato per le grandi qualità umane, Fabrizio aveva grande sensibilità e profondo rispetto per la vita, anche degli amici animali.

Per anni, con la propria famiglia, ha più volte salvato e accudito randagi e trovatelli, silenziosamente, contribuendo anche al sostentamento di associazioni ed enti del settore. In particolare, _“La Casa di Licia”_, un’associazione per la tutela degli animali di Valmadonna, a cui destinava ogni anno donazioni anonime.

Non desiderava apparire, ma servire, essere utile.

Essere Carabiniere, per lui, significava anche questo: dedicarsi agli altri, indipendentemente da chi fosse il destinatario e senza desiderio di riconoscimenti.

La sua assenza ha lasciato un vuoto che le persone vicine alla famiglia di Fabrizio desiderano tentare di colmare, in qualche modo e per quanto possibile, anche con un piccolo gesto.

Per onorarne la memoria e dare continuità alla sua iniziativa, gli amici e i colleghi hanno rinnovato anche quest’anno la consueta donazione per aiutare cani e gatti bisognosi di Alessandria: questa volta, in _suo_ nome.

http://www.associazionetutelaanimali.org/la-casa-di-licia/