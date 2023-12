Nuovo appuntamento con “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del Cai con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Il prossimo 21 dicembre è in programma un’escursione a rifugio di Pian delle Bosse, dove si terrà il pranzo di fine anno di Loano Nsm.

Per quest’ultima gita sono previsti tre itinerari a scelta dei partecipanti.

Il primo itinerario, più lungo, prevede il ritrovo dei partecipanti alle 9 in piazza Valerga a Loano. Di qui si raggiunge la frazione di Verzi, dove verranno lasciate le auto ed inizierà la camminata. Il percorso, tutto contrassegnato dalla segnaletica Cai, segue un evidente stradello che poi diventa sentiero, passa nei pressi della cascina Corma e sempre in salita, prosegue nel bosco, supera la zona di Castagnabanca e perviene alfine al bel pianoro dove sorge il rifugio di Pian delle Bosse. In questo caso la gita avrà una durata tra le due ore e 45 e le tre ore e un quarto, con difficoltà E ed un dislivello di 670 metri circa. Il capogita è Mario Chiappero.

Il secondo itinerario, di durata media, prevede la partenza in auto da piazza Valerga alle 9.30. Giunti a Verzi, si prosegue su uno stradello asfaltato fino a raggiungere la località Cascina Rembado, nei pressi della quale si parcheggia. Di qui si imbocca un sentiero che, in costante salita, raggiunge il rifugio di Pian delle Bosse. In questo caso la gita avrà una durata di due ore e mezzo circa, con difficoltà E ed un dislivello di 450 metri circa. Il capogita è Gianni Simonato.

Il terzo itinerario, più corto, il ritrovo alle 10 in piazza Valerga. Raggiunta Verzi in auto, si imbocca lo stradello, dapprima asfaltato e poi sterrato, che sale in direzione del rifugio e termina presso l’ampio spiazzo prativo di Castagnabanca. Da questa località inizia il breve cammino che con un buon sentiero (od in alternativa una sterrata, inadatta ai mezzi motorizzati) porta in poco meno di un’ora al Rifugio. In questo caso la gita avrà una durata di un’ora, con difficoltà T/E ed un dislivello di 250 metri circa. I capigita sono Bruno Ravera e Roberto Dalmaso.

Il pranzo al rifugio è alle 12.30: si raccomanda la puntualità. Chi desidera può salire al rifugio per conto proprio.

Le escursioni sono gratuite e praticabili da quanti abbiano un discreto allenamento alle camminate in montagna. Per la partecipazione alla gita, i non soci Cai devono sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni, da richiedere entro le 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa telefonando a Flavia Robaldo al numero 335.84.84.568 o, se assente, a Elena Ghiglione al numero 333.93.84.941 entro le 12 del giorno precedente la gita. Senza assicurazione non si potrà partecipare. I partecipanti dovranno avere calzature adatte ed un abbigliamento idoneo all’ambiente montano. I capigita non ammetteranno chi non ha i dovuti requisiti. Pranzo al sacco a carico di ogni partecipante. I partecipanti sono tenuti ad attenersi alle disposizioni anti-Covid in vigore. Per info sulle escursioni di “Loano non solo mare” è possibile contattare Beppe Peretti al numero 329.4288096.

L’obiettivo di “Loano non solo mare” è promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.