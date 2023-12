Il Comune di Diano Marina festeggia i 100 anni dell’associazione sportiva Golfo Dianese 1923, che ha visto crescere e formarsi centinaia di dianesi. L’appuntamento è alle ore 11.00 in sala consiliare, dove sabato mattina verrà consegnato il riconoscimento da parte del Comune in presenza dei dirigenti della società, degli ex giocatori e di tutti gli appassionati sportivi che vorranno prendere parte a questo momento di festa.

“Un piccolo gesto, doveroso e sentito, nel rispetto di una società che ha cresciuto e formato intere generazioni di aspiranti calciatori” commenta l’Assessore allo Sport Luca Spandre che insieme al consigliere di Diano Domani Francesco Parrella sta seguendo gli aspetti organizzativi. “Ringraziamo la Golfo Dianese 1923 per l’importante ruolo educativo svolto in questo secolo nella nostra comunità e ci auguriamo di vedere ancora moltissimi giovani indossare con fierezza i colori rosso e blu della nostra Golfo Dianese”.