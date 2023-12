In data odierna, intorno alle ore 15, la Polizia Municipale interveniva in via Verdi dove era stato segnalato un possibile caso di maltrattamenti. Giunti in loco il personale di PM verificava una probabile lite in famiglia e immediatamente procedeva al raffreddamento del conflitto. Quindi, dando atto dello stato di frustrazione, si chiedeva alla giovane donna se volesse l’intervento del servizio 118 per il trasporto al Pronto Soccorso, cosa che puntualmente si realizzava.

Il soggetto maschile veniva accompagnato presso il Comando di Polizia Locale per la completa identificazione e la redazione dei relativi provvedimenti del caso.

I protagonisti di questa vicenda sono entrambi giovani extracomunitari: l’uomo A.E. di anni 28 mentre la donna S.Y.S. di anni 24.

Immediatamente, dei fatti narrati e delle sommarie informazioni assunte è stata notiziata la competente Autorità Giudiziaria che ha dato mandato alla Polizia Locale di assumere ulteriori informazioni per poi decidere in merito all’accaduto.

Le condizioni della ragazza apparivano, fortunatamente, non particolarmente gravi, ma sono in atto ulteriori accertamenti medici per stabilire compiutamente la diagnosi definitiva.

La Polizia Municipale continuerà l’attività di indagine a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.