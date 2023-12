Questa mattina, per la prima volta, il treno super veloce Italo ha fermato a Tortona sulla linea che porta, in poche ore, a Roma e Napoli. Anche il Sindaco Federico Chiodi e il Vice Fabio Morreale hanno voluto celebrare questa occasione che per la città rappresenta una grande opportunità, con il concreto potenziamento dei collegamenti con il resto del Paese e della mobilità sostenibile, reso possibile dalla collaborazione con la società Italo e la Fondazione SLALA.

