“Una nomina importante per una figura chiave della cultura italiana, da sempre impegnata nello studio della nostra lingua attraverso una miriade di pubblicazioni scientifiche, nota al largo pubblico per aver curato col professor Sabatini un famoso dizionario della Lingua Italiana che hanno adoperato diverse generazioni”

Così il vice presidente con delega al Marketing Territoriale della Regione Liguria Alessandro Piana alla premiazione (presso il frantoio Roccanegra di Chiusavecchia) del professor Vittorio Coletti col riconoscimento “Lecca d’Argento”, istituito per valorizzare l’impegno delle persone e delle tradizioni delle Valli dell’Impero e del Maro. “Questa carica- continua il vice presidente Piana – rende lustro anche a Pontedassio, di cui è originario, al mondo della lirica che ha saputo approfondire e ai nostri giorni che impreziosisce nella lunga collaborazione con un quotidiano di primo piano. Ci auguriamo che possa essere d’esempio per i giovani e di sprone per tutti a dare il proprio contributo attivo nella società”