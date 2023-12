Imperia si prepara a salutare l’arrivo del nuovo anno con un grande spettacolo piromusicale nella splendida cornice del porto di Oneglia, tra gozzi liguri e grandi yacht.

L’appuntamento è per la notte del 31 dicembre. Allo scoccare della mezzanotte, con l’inizio del nuovo anno, si materializzeranno in cielo le coreografie dei fuochi artificiali a ritmo di musica. L’evento rientra nella rassegna “La Stagione del Centenario”, che ha ottenuto il finanziamento del Bando FUNT da parte di Regione Liguria e del Ministero del Turismo.

Lo spettacolo piromusicale sarà realizzato da Parente Fireworks, società specializzata nella realizzazione di grandi spettacoli ed effetti speciali, che vanta show in oltre 30 Paesi di tutto il mondo. Ha lavorato all’inaugurazione della Juventus Stadium a Torino, alla Cerimonia di Chiusura di EXPO Milano 2015 e al Vasco Modena Park nel 2017.

“Nell’ottica dell’alternanza, dopo Via Cascione, torniamo ai festeggiamenti di Capodanno nel Porto di Oneglia. Per Imperia, da poco diventata centenaria, si chiude un anno dal profondo significato simbolico, come ha sottolineato più volte il sindaco Claudio Scajola. Abbiamo pensato a un evento carico di immaginazione, di fantasia, capace di suscitare emozioni negli spettatori, cittadini e turisti, e di proiettare con fiducia la mente verso le sfide del futuro”, dichiara l’assessore al Turismo, Gianmarco Oneglio.