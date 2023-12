Deleghe ai consiglieri comunali, con funzione propositiva e di consulenza nei confronti dell’Amministrazione Comunale su singole materie, sono state conferite dal sindaco Claudio Scajola con proprio decreto. Si tratta di incarichi a titolo gratuito, previsti dallo Statuto Comunale e già utilizzati dal primo cittadino nel corso della precedente Amministrazione.

Nel dettaglio, sono stati conferiti i seguenti incarichi:

al consigliere Giovanni Lazzarini in materia di “Ciclabile nel tratto tra Borgo Prino e Fondura”;

al consigliere Daniele Ciccione in materia di “Valorizzazione di Borgo Prino” con particolare riguardo ai lavori di riqualificazione della passeggiata a mare e ai rapporti con i residenti e gli esercizi commerciali della zona;

al consigliere comunale Orlando Baldassarre in materia di “Riqualificazione del mercato coperto di Oneglia e ai rapporti con le parrocchie cittadine della Chiesa Cattolica e con le altre confessioni religiose”;

al consigliere Giuseppe Venuto in materia di “Sicurezza urbana” sui temi del recupero di situazioni di degrado, di iniziative di promozione della legalità e di collaborazione con le Forze dell’Ordine;

al consigliere Giovanni Montanaro in materia di “Nuova scuola in località Piani, impianti elettrici e illuminazione pubblica”.

A queste deleghe si aggiunge il conferimento di un incarico a titolo gratuito al comandante Vincenzo Costantini in materia di “Sviluppo dell’elisuperficie del Comune di Imperia”, sempre con funzione propositiva nei confronti dell’Amministrazione Comunale.

“È uno strumento che ha dimostrato di dare buoni frutti nel passato, anche in termini di efficienza e di rapporti con la cittadinanza. Lo abbiamo esteso per la prima volta anche a una figura esterna al Consiglio Comunale e crediamo possa rappresentare un modo pratico e snello di coinvolgere la comunità su argomenti specifici. Ci saranno altre deleghe in futuro, anche perché l’Amministrazione è impegnata in questo momento storico su molte questioni importanti e serve l’apporto propositivo di chi ha voglia di collaborare alla crescita di Imperia”, commenta il sindaco Scajola.