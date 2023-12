La costruzione di una scuola corrisponde alla costruzione del futuro di alunne, alunni, insegnanti e personale scolastico, ma non solo: è il viatico per la rinascita di un quartiere, quello di San Bernardino, al quale io sono molto affezionato per fanciulleschi ricordi.

I “brasiliani”, così sono soprannominati gli abitanti di questo quartiere, hanno resistito, adattandosi ai disagi ed alle difficoltà che il trasferimento di una scuola comporta sperando in un qualcosa che fino a qualche mese fa era impensabile.

La nostra amministrazione ha avuto coraggio, si è esposta con i Tortonesi ed ha vinto una scommessa molto difficile, ridare speranza e fiducia in ciò che sarà domani.

«Il reciproco amore fra chi apprende e chi insegna è il primo e più importante gradino verso la conoscenza». (Erasmo da Rotterdam).

