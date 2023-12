Il termine per iscriversi al concorso è il 22 dicembre 2023, l’invito ai ragazzi e alle famiglie è quello di farsi promotori “dal basso” portando a insegnanti e scuole la proposta di partecipare come classe, per una grande adesione colorata.

A seguito dell’ampio gradimento riscosso dal progetto-scuola 2022/2023 ‘STREET ART, MURALES #BERETRASPARENTE’, Egato6 e l’associazione ‘INCHIOSTRO FESTIVAL’ – con il patrocinio della Provincia di Alessandria, oltre che dei Comuni di Tortona e di Alessandria (quest’ultimo in via di definizione) – ripropongono a tutte le classi delle scuole secondarie di primo grado che ricadono nell’ATO6 ‘Alessandrino’ un nuovo percorso didattico che ne conservi le caratteristiche, dandone continuità.

‘INCHIOSTRO FESTIVAL’, affiancato dal famoso street artist Luca Font, si occuperà della direzione artistica, dei laboratori nelle scuole e della realizzazione di due murales, uno nella città di Alessandria e uno in quella di Tortona.

Gli scopi del progetto sono quelli di favorire e incoraggiare la sensibilizzazione dei giovani alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio idrico, impegnandosi in un lavoro di sinergia con Scuole, Territorio, Enti ed Istituzioni, utilizzando uno strumento loro affine quale la street art.

Le classi che si iscriveranno al concorso di idee e presenteranno il proprio bozzetto avranno diritto ad un buono del valore di 100€ da spendersi in materiale scolastico, preferibilmente in attività commerciali del territorio.

Le due classi vincitrici verranno inoltre premiate – nel contesto di ‘Inchiostro festival’ in Piazza Santa Maria di Castello ad Alessandria – con 2 computer portatili (uno per classe) del valore di circa 750 € cadauno.

Sul sito dell’Egato6 all’indirizzo: https://www.ato6alessandrino.it/2023/11/20/progetto-scuola-murales- beretrasparente-2-0-acqua-e-integrazione-anno-scolastico-2023-2024/

è possibile trovate tutte le informazioni utili all’approfondimento del progetto

Al link https://bit.ly/FotoEgato6 è possibile scaricare foto inerenti il progetto (possono essere liberamente pubblicate in abbinamento ad articoli sul progetto)