Sarà l’anteprima, denominata per l’occasione e l’orario, ‘Aperitivo con l’autore’, ad aprire la rassegna letteraria ‘Il Tea con l’autore 2024’ che da tredici anni si svolge presso la Biblioteca Civica del comune di San Bartolomeo al Mare e che, in previsione di una grande partecipazione di pubblico per questo primo importante incontro, si terrà nella sala del Centro Incontro al piano terra.

Venerdì 15 dicembre alle 17:30 Lorenzo Beccati, ‘la voce del Gabibbo’ e famoso autore, accanto ad Antonio Ricci, di ‘Striscia la Notizia’ e ‘Paperissima’, sarà protagonista con il suo volume ‘Il mistero degli incurabili’ (AltreVoci Edizioni), un avvincente noir ambientato nell’amata Genova del 1589 dove Pimain, il guaritore di maiali, suo malgrado si ritrova a svolgere il delicato compito dell’indagatore.

Teatro delle indagini è il primo “manicomio” di Genova, l’Ospedale degli Incurabili, dove un assassino uccide una dopo l’altra le povere anime che vi sono rinchiuse.

Ancora una volta, in virtù della sua colta bravura Lorenzo Beccati, sa descrivere un’eccezionale ambientazione, conducendo il lettore in un mondo medievale pieno di particolari nella città che fu Genova, all’interno di una cornice appassionante e stimolante con tutti gli elementi del passato descritti alla perfezione e ben documentati (l’Ospedale degli incurabili è stato realmente il primo manicomio di Genova).

Una splendida ricostruzione della parte storica densa di continue suggestioni e particolari come i mercati al Sovrano Consiglio, la segretezza delle sale anatomiche, gli inquietanti risvolti connessi al manicomio, senza dimenticare lo spettacolo offerto a feroci folle, solo bramose di torture e di sangue, dagli orrori delle esecuzioni…

Un appuntamento da non perdere, introdotto dal dottor Matteo Lupi, Presidente del Centro Sociale Incontro.

La rassegna si svolge grazie all’importante patrocinio e contributo dell’amministrazione comunale; all’organizzazione del Centro Incontro, nella figura del suo Presidente, Matteo Lupi; alla collaborazione della Biblioteca Comunale ‘Alfea Possavino Delucis’, con la infaticabile bibliotecaria e ‘mescitrice’ di tea, Cinzia Dotti; della libreria Libri al Mare di Antonio Avignone e, infine, della giornalista e scrittrice Viviana Spada, per quanto riguarda i contatti con gli autori e la presentazione dei loro volumi.