Prende il via il 7 dicembre – con la manifestazione COMICORTO – per poi svilupparsi per tutto il 2024, la stagione teatrale del Teatro Ambra DLF Alessandria Asti.

Quest'anno AMBRABRAMADITEATRO è in collaborazione ancora più stretta con il Teatro della Juta, che svolge la sua attività tra Arquata e Gavi.





Il primo degli appuntamenti in calendario è il FESTIVAL COMICORTO, cortometraggi e artisti comici live in scena sullo stesso palco, in programma GIOVEDI' 7 DICEMBRE 2023 alle ore 21, con ingresso libero. Si potranno visionare i cortometraggi finalisti, votare e premiare i migliori tra questi, guardare dal vivo le performace live dei tre comici di stand up selezionati. Tutto nella stessa serata!



A seguire il 9 dicembre 2023 il consueto appuntamento pre-natalizio con il Gospeldei Joy Singers Choir, imperdibile evento musicale che è diventato un classico nelle serate alessandrine.





Il 16 dicembre 2023 altra serata musicale con gli IN SINTHESYS ed i THE BLUES BEARS che animeranno il Teatro Ambra con la loro musica, in un collage rock’n blues in salsa beat generation.

Dal 20 gennaio si entra nel vivo della stagione 2024 con la prima proposta, GLI INNAMORATI di Goldoni, proposto dalla Compagnia Teatro aperto e regia di Simona Barbero. Un classico della commedia in tre atti con un cast nutritissimo composto da Alida Ciotti, Francesco Mandia, Miriam Marcolongo, Giovanna Perlongo, Laura Petrozzi, Gianluca Pivetti, Silvia Pivotto, PietroTibaldeschi.

Il 10 febbraio 2024 appuntamento con UN BACIO A MEZZANOTTE, spettacolo di varietà retrò con Christian Primavera, Nora Garavello e Martina Allia, in collaborazione con il Teatro della Juta. Atmosfere del passato, musica, danza vi condurranno in un’epoca spensierata e magica, tra piume, costumi sgargianti e paillettes.

Il 24 febbraio 2024 sarà la volta di BIKILA, una produzione del Teatro della Juta interpretata da Davide Fabbrocino. La storia affascinante del mitico maratoneta etiope che ha conquistato il cuore del pubblico correndo scalzo alla XVII Olimpiade di Roma nel 1960.

Il 9 marzo 2024 sale in palcoscenico la danza con WO-MAN, una produzione CDT CONTEMPORARY DANCE THEATER e OFBALANCE collettivo contemporaneo. La donna raccontata attraverso la danza ed il suo ancestrale potere evocativo, in maniera diretta e profonda, centro e vittima della condizione umana.

Il 23 marzo 2024 la magia di Sergio “Starman”, incanterà con uno spettacolo di magia e cabaret intitolato “La vida te da sorpresas”. Questo mago argentino, che ha stupito il pubblico in Italia’s Got Talent, porterà magia, poesia e comicità sul palco.

Il 30 e 31 marzo 2024 il 2° Ale Sound Festival (Blues Edition). Il weekend interamente dedicato alla musica Blues, ritorna al Teatro Ambra deciso a bissare il grande successo dello scorso anno.

Il 14 aprile 2024 in scena CAINO’S, spettacolo di danza che ha visto il suo esordio a Bari a novembre 2023, e toccherà diverse città italiane, una produzione marchiata OFBALANCE, il collettivo contemporaneo diretto da Massimo Perugini. Il dramma come strumento di introspezione, l’ istinto al quale non è possibile sottrarsi, la cieca obbedienza ad un idea distorta che risponde all’antropocentrismo e alla ricerca gestuale dell’essere.

Il 19 aprile 2024 sarà in palcoscenico PIRAMO E TISBE, uno spettacolo curato da Luca Zilovich, che narra la storia dei due protagonisti delle Metamorfosi di Ovidio e del loro amore contrastato, ripreso in parte in Romeo e Giulietta e poi narrato in Sogno di Una notte di Mezza estate di Shakespeare.

Il 27 aprile 2024 sarà in scenaCARNAIO rappresentazione teatrale liberamente tratta dalla commedia drammatica “Il Dio del massacro” di Yasmina Reza, con l’adattamento e la regia di Maurizio Pellegrino.

Il 10 maggio 2024 ultimo appuntamento della stagione con "FAUSTO E IAIO DUE COME NOI" regia e testo di Angelo Prati con Daniela Tusa, Maurizio Pellegrino, Simone Guarino. L'omicidio di Fausto e Iaio venne commesso a Milano il 18 marzo 1978. Le vittime del delitto, rimasto irrisolto, furono due militanti di sinistra frequentatori del centro sociale "Leoncavallo", i diciottenni Fausto Tinelli e Lorenzo "Iaio" Iannucci.



La stagione 2023-24 del Teatro Ambra, Ambrabramadimusicaeteatro, nasce dalla sinergia tra il D.L.F. Alessandria-Asti e l’Associazione Commedia Community/Teatro della Juta, con il prezioso sostegno della Regione Piemonte e la collaborazione del Comune di Alessandria.

