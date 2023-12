Il Consiglio comunale di Diano Marina ha votato all’unanimità il sostegno al Comitato per il “No al Cpr nel Golfo Dianese”: una delle iniziative fortemente volute dal comitato è la raccolta firme di sabato 2 e domenica 3 dicembre presso il gazebo posizionato in via Genova. Si tratta del primo appuntamento di dicembre al quale seguiranno quelli del 9-10 e del 16-17 dicembre, sempre dalle 10.00 alle 12.30 in via Genova. Tutti i cittadini del Golfo dianese potranno sottoscrivere la petizione di sensibilizzazione ma anche i turisti e chiunque abbia a cuore il tema. Per chi non potrà recarsi presso il gazebo nei fine settimana indicati, ci sarà la possibilità di firmare la petizione direttamente in Comune, dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00.

Parallelamente alla raccolta firme presso il gazebo e presso la sede comunale di Diano Marina, parte anche la petizione online lanciata dal Comitato, sottoscrivibile all’indirizzo https://chng.it/RFDrBcJwpK. Il testo della petizione online riassume il significato di questa iniziativa: “Diamo voce alla solida consapevolezza che il CPR (centro che ospita cittadini stranieri in attesa di esecuzione di provvedimenti di espulsione) non può e non deve essere localizzato nel Comune di Diano Castello. Il Golfo Dianese è la prima realtà in Liguria in termini di presenze turistiche: tutti i Sindaci e tutte le associazioni di categoria si sono riunite in un comitato spontaneo di cittadini impegnati in prima persona contro questa eventualità. Sostieni e sottoscrivi la raccolta di firme contro il CPR nel Golfo Dianese per impedire che il territorio subisca incalcolabili danni nei settori turistico, commerciale e immobiliare”.