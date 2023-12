Sabato 2 dicembre alle ore 17.30 al Teatro delle Scienze di Via 1821, n. 11 ad Alessandria, sarà inaugurata “Auguri Alessandria!!” mostra di biglietti augurali disegnati da Mario Bortolato in arte BORT il vignettista umoristico più popolare del ‘900, alessandrino di adozione.

Un centinaio di cartoline e biglietti augurali creati dall’artista per le festività, ognuno caratterizzato dal tipico tocco umorista di questo geniale autore, diretti ad amici, conoscenti, parenti e colleghi di lavoro, sono stati messi a disposizione per l’esposizione dai due figli Marina e Paolo Bortolato che in questi anni hanno conservatomolto del materiale prodotto dal padre.

La mostra organizzata da Asm Costruire Insieme e la Città di Alessandria si avvale inoltre della collaborazione dei famigliari di Bort che insieme a Cristoforo Moretti hanno curato l’allestimento espositivo.

È la seconda volta che ASM Costruire Insieme organizza una mostra dedicata a questo grande personaggio, – la prima nel 2019 a Palazzo Cuttica raccoglieva molti lavori di Bort insieme ai suoi strumenti di lavoro – noto ai più per le vignette di “Teo” e “Le ultime parole famose” de La settimana enigmistica, che ha avuto una grande e lunga carriera pubblicando i suoi lavori su una quantità incalcolabile di riviste di vario genere (da “La Domenica del Corriere” a “L’Intrepido” solo per citarne alcuni fra le più note).

Mario Bortolato è stato senza dubbio un gigante dell’umorismo, riservato e schivo, punto di riferimento per intere generazioni, sempre riconoscibile con o senza firma (La Settimana Enigmistica solo a lui l’ha concessa).

Con questa esposizione ASM Costruire Insieme e la Città di Alessandria vogliono sottolineare l’importanza di uno dei cittadini più illustri, soprattutto offrendo l’occasione ai più giovani (non a caso la mostra è allestita al Teatro delle Scienze), la possibilità grazie ad una mostra bella e di pregio, di conoscere l’uomo e l’artista Bort, che a distanza di tempo, con questa esposizione, porge i suoi auguri per le festività a tutta la Città.

Una bella occasione quindi per tutti gli appassionati del genere, ma anche per tutti i visitatori che potranno apprezzare l’umorismo borghese, spesso graffiante, che ha creato a BORT legioni di fans di ogni età ed una longevità artistica eccezionale.

La mostra Auguri Alessandria!! di Bort sarà visitabile dal 3 dicembre 2023 al 14 gennaio 2024, ogni sabato e domenica dalle ore 15 alle ore 19.

Possibili visite guidate su prenotazione a serviziomusei@asmcostruireinsieme.it Tel. 0131 234266